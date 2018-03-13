12 марта 2018 года в Верховную Раду Украины направлен Ежегодный доклад Уполномоченного о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине за 2017 год. В этом году доклад содержит 16 разделов и насчитывает 661 страницу.
Так, в документе освещены вопросы соблюдения социально-экономических прав, права на судебную защиту, реализации функций национального превентивного механизма, соблюдения права на доступ к публичной информации и защиту персональных данных, свободу от дискриминации, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, прав ребенка. Кроме того, в докладе сосредоточено особое внимание на вопросах соблюдения прав граждан Украины на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и защиты прав граждан Украины за рубежом. Также в докладе освещаются результаты общенационального исследования «Что украинцы знают и думают о правах человека», проведенного при поддержке Программы развития ООН в Украине Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива по инициативе Уполномоченного по правам человека и ОО «Центр информации о правах человека».
Валерия Лутковская выражает искреннюю благодарность всему коллективу Секретариата Уполномоченного по правам человека, представителям гражданского общества и международных организаций за их личный вклад при подготовке Ежегодного доклада и сотрудничество в области защиты прав человека.
«Надеюсь, что доклад не только вызовет интерес у народных депутатов, заинтересованных в улучшении ситуации с правами человека в Украине, но и пригодится правозащитникам для определения приоритетов их деятельности на будущее», — отметила в своем вступительном слове к Ежегодному докладу Валерия Лутковская.
Обратим внимание, что отчет содержит немало статистических данных. Так, в таблице «Жалобы на органы власти и другие учреждения по обращениям к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека» на странице 630 указано следующее. Чаще всего граждане жаловались на органы Нацполиции (2675). В то же время наименьшее число жалоб касалось Конституционного Суда Украины — их зафиксировано только пять.
С полным текстом Ежегодного доклада Уполномоченного за 2017 год можно ознакомиться по ссылке.
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