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В рамках LHS юрист CMS Reich-Rohrwig Hainz Татьяна Миленькая проанализировала меры по раскрытию информации о бенефициарах ООО

13 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

С лекцией о мерах раскрытия информации о бенефициарах ООО, ответственности за нарушение требований о раскрытии информации перед аудиторией Legal High School выступила юрист CMS Reich-Rohrwig Hainz Татьяна Миленькая.

Законодатель стремится к созданию прозрачных структур ведения бизнеса и собственности, предотвращению и препятствованию легализации доходов, полученных незаконным путем, уменьшению уровня коррупции и т.д. Однако, несмотря на проведенную масштабную работу в направлении раскрытия структур и создания прозрачного бизнеса, проблемы пока еще остаются.

Не секрет, что основная масса капитала бизнеса Украины сосредоточена за ее пределами, а отечественные группы компаний имеют разноплановую структуру с использованием юрисдикций других стран.

Обычно компании-нерезиденты имеют номинальных собственников и директоров. Конечно, в такой ситуации достаточно сложно определить реального конечного бенефициара. Ведь даже при формальном выполнении требования закона остается под вопросом достоверность такой информации.

Также законом не предусмотрена ответственность за подачу неправдивой информации. А отсутствие такой ответственности дает возможность подавать информацию о номинальных, а не о реальных выгодоприобретателях. Номинальный получатель не может считаться конечным бенефициаром.

В случае установления ответственности за подачу недостоверной информации о бенефициарах законодателю следует четко определить субъекта, который будет привлекаться к ответственности. Не всегда руководитель юридического лица владеет информацией о бенефициарах. Из-за сложных структурных схем групп компаний участники не всегда могут понимать, кто является конечным бенефициаром.

Такая ситуация приводит к тому, что реальные владельцы капиталов зачастую уклоняются от разглашения информации.

«Кроме того, остается открытым вопрос относительно подтверждения бенефициарных собственников, осуществляющих свою деятельность через трасты, торговые компании, номинальных держателей и т. д.», — подчеркнула Татьяна Миленькая.

Таким образом, реальные выгодоприобретатели юридических лиц пока остаются в тени, главным образом раскрытие информации о конечных бенефициарах ООО зависит от добросовестности корпоративного сектора.

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