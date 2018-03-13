Сегодня 13 марта 2018 года, 16:58

Вводится автоматическая проверка отсутствия у участника тендера налогового долга

В Министерстве юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины от 17 января 2018 года №37/11 «Об утверждении Порядка взаимодействия электронной системы закупок с информационными системами Государственной фискальной службы Украины по обмену информацией об отсутствии или наличии задолженности (налогового долга) по уплате налогов, сборов, платежей, контроль за которыми возложен на органы Государственной фискальной службы Украины, у участника процедуры закупки».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Основная цель принятия приказа состоит в упрощении для субъектов хозяйствования процедуры участия в торгах путем проведения автоматизированной проверки отсутствия оснований для отклонения предложения участника процедуры закупки в соответствии с частью 2 статьи 17 Закона Украины «О публичных закупках».

Взаимодействие электронной системы закупок ProZorro и информационных систем ГФС будет осуществляться на центральном уровне в электронной форме, что позволит обеспечить при проведении торгов автоматическую проверку отсутствия или наличия у участника процедуры закупки задолженности (налогового долга) по уплате налогов, сборов платежей, контроль за которыми возложен на органы ГФС.

«До введения информационного взаимодействия в автоматизированном режиме проверка заказчиком фактического состояния расчетов налогоплательщика с бюджетом осуществлялась исключительно на основании документа, поданного участником процедуры закупки», — уточнили в ГФС.