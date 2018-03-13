Сегодня 13 марта 2018 года, 14:53

За рассмотрение споров финансовым омбудсменом предлагают взимать 85 гривен

Согласно проекту, сборы за рассмотрение спора составят 5% от прожиточного минимума

По данным исследований, 45% потребителей не знают, куда обращаться в случае возникновения конфликтных ситуаций с финансовыми учреждениями. Такую статистику озвучили в рамках Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» в прошлом году. Не удовлетворены потребители финансовых услуг и судебной процедурой урегулирования спора.

Защитить права потребителей путем внедрения внесудебного механизма решения споров с поставщиками финансовых услуг предлагает группа народных депутатов в законопроекте «Об учреждении финансового омбудсмена».

Основным источником финансирования деятельности финансового омбудсмена в соответствии с законопроектом являются взносы и сборы за рассмотрение спора.

«Поставщики финансовых услуг, которые на момент вступления в силу данного Закона внесены в соответствующий реестр и получили соответствующую лицензию, платят взносы на финансирование деятельности учреждения финансового омбудсмена в порядке и в сроки, определенные наблюдательным советом учреждения финансового омбудсмена», — разъясняется порядок оплаты взносов в законопроекте.

Примечательно, что поставщики финансовых услуг обязаны платить взносы на финансирование деятельности учреждения финансового омбудсмена со дня их включения в соответствующий государственный реестр и получения лицензии до дня исключения из такого реестра.

Сборы за рассмотрение спора предлагается установить в размере 5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление подается. Таким образом, в текущем году такая сумма составит 85 грн (5% от 1700 грн).

Отдельный раздел законопроекта устанавливает порядок рассмотрения споров учреждением финансового омбудсмена. В частности, право на обращение имеют потребители финансовых услуг исключительно с целью альтернативного (внесудебного) урегулирования споров с поставщиками финансовых услуг.

Общий срок рассмотрения споров — не более 60 дней с момента регистрации заявления потребителя.

«Финансовый омбудсмен или уполномоченное лицо в начале рассмотрения обязаны выяснить у сторон возможность заключения мирового соглашения и в дальнейшем способствовать заключению мирового соглашения на всех стадиях рассмотрения спора», — предусматривается в законопроекте.

Отдельной статьей устанавливается обязательность решения учреждения финансового омбудсмена. В частности, решение вступает в силу при условии его предоставления потребителем финансовых услуг в учреждение финансового омбудсмена в течение десяти дней с момента принятия решения и письменного подтверждения о полном и безусловном акцепте (принятии) такого решения. В противном случае решение считается непринятым. Вступившее в силу решение может быть обжаловано в суде только на отдельных основаниях, определенных законопроектом, в течение 30 дней со дня принятия решения.

Подробнее о законопроекте читайте в свежем выпуске «ЮП» в материале «Альтернативный запрос».