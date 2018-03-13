Директор департамента стратегии развития фондового рынка Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Украины Максим Либанов в рамках Legal High School проанализировал вопросы, связанные с раскрытием информации о бенефициарах акционерного общества в контексте Закона Украины № 2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг».
Закон разрешает проблему разделения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и внедряет европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний.
В частности, изменяется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным, а также предлагается отказаться от фиксации в наименовании акционерного общества его типа.
«Принятие упомянутого закона было своего рода «точкой невозврата» в реформировании корпоративных отношений, которое длилось достаточно долго, — заявил Максим Либанов, — хотя это, разумеется, и непоследние изменения профильного законодательства».
Для частных акционерных обществ и обществ, которые не заявят о публичном предложении акций, закон, наоборот, предусматривает уменьшение требований относительно раскрытия информации. Кроме того, частные акционерные общества обнародуют данные тремя способами, в частности, это:
- представление в НКЦБФР,
- обнародование на собственном сайте;
- распространение данных через агента по раскрытию информации.
Остальные общества будут раскрывать информацию только посредством представления в НКЦБФР и обнародования на собственном сайте.
Спикер подчеркнул, что в НКЦБФР считают, что обязательное опубликование информации об акционерных обществах в печатных изданиях — это огромный шаг вперед. По подсчетам экспертов, такие изменения могут уменьшить затраты на раскрытие информации до 70%.
Кроме того, спикер остановился на аспектах ответственности за нераскрытие информации о конечных выгодоприобретателях.
«В Европе санкции за нераскрытие такой информации могут достигать миллионов евро как для юридических, так и для физических лиц. Мы же в Украине пока не внедрили ту часть директивы, которая связана с такой серьезной ответственностью», — сообщил Максим Либанов.
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