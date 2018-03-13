Сегодня 13 марта 2018 года, 14:55

К противодействию домашнему насилию присоединяется Минюст

В рамках общенационального проекта Министерства юстиции Украины «Я ИМЕЮ ПРАВО» стартует новое приоритетное направление: защита прав женщин и детей — противодействие домашнему насилию. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

С целью полной имплементации нового законодательства о противодействии домашнему насилию Министерством социальной политики Украины, как национальным координатором в этих вопросах, было начато межведомственное сотрудничество по защите прав детей и женщин.

Министерство юстиции присоединилось к межведомственному сотрудничеству с Министерством социальной политики, Национальной полицией, Фондом народонаселения ООН и другими организациями. Вопросами защиты прав женщин и детей, в частности, будут заниматься юристы, работающие в системе бесплатной правовой помощи, сказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Заместитель министра социальной политики Наталья Федорович отметила, что по статистике менее 23% пострадавших от домашнего насилия обращаются за помощью. По экспертным оценкам, ежегодно сотни женщин в Украине погибают из-за такого рода издевательства.

В ходе рабочей встречи были определены основные направления сотрудничества ведомств по противодействию домашнему насилию в рамках реализации Закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», ведь сейчас еще не все новеллы документа реализованы или реализованы в неполном объеме.

Директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк подчеркнул важность последних законодательных изменений, связанных с расширением доступа к бесплатной вторичной правовой помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола. Он отметил: «Сегодня мы победили замалчивание «неудобной» проблемы, которая, к сожалению, присутствует в нашей жизни — насилие в семье и гендерно обусловленное насилие. Мы не можем вычеркнуть печальные цифры в статистике, но сможем предоставить полноценную правовую поддержку таким пострадавшим. Для нас важно участие в формировании гендерной чувствительности и гендерной культуры в обществе, нетолерантности к насилию».

Для введения действительно действенного механизма защиты прав будет проводиться обучение адвокатов системы бесплатной правовой помощи, налаживание работы мобильных бригад, распространение методических материалов. Адвокаты, работающие в системе бесплатной правовой помощи, обеспечат защиту пострадавших в результате домашнего насилия. Для этого в центрах БПП имеются специальные комнаты для конфиденциального общения.