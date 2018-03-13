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ВСП отказался представлять к назначению судью, больше года отсутствовавшую на работе, а ВС признал отказ законным

13 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Отсутствие полномочий на осуществление правосудия не освобождает судью от соблюдения других требований законодательства и общепринятых правил поведения», — акцентирует внимание Кассационный административный суд в составе Верховного Суда при рассмотрении дела по иску Оксаны Скакун к Высшему совету правосудия об отмене решения от 28 ноября 2017 года об отказе во внесении представления Президенту Украины представления о ее назначении на должность судьи Черновицкого окружного административного суда.

Еще в феврале 2014 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала г-жу Скакун для избрания на должность судьи Черновицкого окружного административного суда бессрочно и внесла соответствующее представление в Верховную Раду Украины. 13 мая 2014 года пятилетний срок полномочий г-жи Скакун истек, а парламент с ее избранием (как и сотен других судей) не спешил.

ВСП установил, что судья больше года без уважительных причин отсутствовала на рабочем месте, кроме того, на заседании Совета она отказалась объяснить причины отсутствия. «Данный факт указывает на сомнения относительно соответствия Оксаны Скакун критериям добропорядочности и профессиональной этики, что может негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с ее назначением», — отмечает ВСП, ссылаясь на пункт 1 части 19 статьи 79 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Судья обжаловала решение ВСП в суде.

По мнению истицы, ее отсутствие на работе больше года в период невозможности исполнения профессиональных полномочий с учетом указанных выше причин (к тому же за это время она не получала заработной платы) никоим образом не сказалось и не могло сказаться на работе суда и на осуществлении ею правосудия.

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска и отметил, что истица как судья не могла не понимать, что такое ее поведение (не выходить больше года на работу и не счесть необходимым сообщить об этом руководству) неправомерно и неприемлемо.

О нюансах решений ВСП и Верховного Суда читайте в материале «Повести под статью» (газета «Юридическая практика» №11 (1055) от 13 марта 2018 года).

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