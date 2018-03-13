Сегодня 13 марта 2018 года, 14:54

Минюст: должники по алиментам все чаще угрожают государственным исполнителям

После введения в действие закона, который усилил ответственность злостных неплательщиков алиментов, и начала работы соответствующих региональных штабов значительно возросло количество случаев давления и угроз в адрес государственных исполнителей. Об этом во время заседания Центрального штаба Министерства юстиции о работе по взысканию долгов по уплате алиментов заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает пресс-служба ведомства.

Все попытки злостных неплательщиков алиментов оказывать давление или угрожать государственным исполнителям Минюста будут зафиксированы, а лица, причастные к таким действиям, — привлечены к ответственности, в том числе и уголовной, отмечает глава Минюста.

Он призвал исполнителей немедленно информировать Минюст о фактах давления. «Мы будем принимать меры для привлечения таких должников к ответственности, в том числе и уголовной. Никаких поблажек или возможностей для избежания применения норм закона к отдельным должникам быть не может. Закон применяется одинаково ко всем, кто имеет долги по уплате алиментов, независимо от их имен, фамилий или должностей», — подчеркнул министр.

Глава Минюста отметил, что в каждой области должны быть сформированы исполнительные группы, куда войдут начальники исполнительных служб на районном уровне. Ведь они тоже несут ответственность за организацию работы по исполнению производств по взысканию алиментов.

Павел Петренко обратил внимание на то, что сейчас зарегистрировано 192 тыс. исполнительных производств, находящихся на исполнении в бухгалтериях предприятий, на которых работают должники. Нередко после направления документов на предприятия исполнители забывают о них. Хотя, согласно действующему законодательству, бухгалтерия должна регулярно информировать органы ГИС о состоянии исполнения исполнительного документа.

«Необходимо провести инвентаризацию таких исполнительных производств. Обязательно направить запросы по месту работы должника и непосредственно должнику о необходимости предоставления отчетов. И, самое главное, в большинстве случаев суд выносит решение о взыскании процента с дохода лица, которое платит алименты. А доход у должников есть не только по месту работы. В этом направлении необходимо провести полный комплекс мероприятий по выявлению активов, имущества и доходов должника с целью перечисления объема задолженности и взыскания соответствующих средств», — заявил Павел Петренко.