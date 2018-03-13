Глобальные тенденции и этапы развития отрасли будут в фокусе внимания II Legal FMCG & Retail Forum, который состоится 14 марта 2018 года в отеле «Премьер Палас», г.Киев. Обращаем ваше внимание, что регистрация на форум завершается сегодня в 17.00! Успейте занять свое место на мероприятии и присоединиться к лидерам мнений рынков.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Дата проведения: 14 марта 2018 года
Время проведения: 09:00 – 18:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв.Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: газета «Юридическая практика»
Генеральный партнер: Spenser & Kauffmann
FMCG-партнер: группа компаний «Хенкель в Украине»
В рамках форума будут рассмотрены следующие вопросы:
• «Болевой синдром», или Что на самом деле волнует FMCG & Retail
• Маркетинг и реклама — позиция юристов
• Договорные отношения
• Защита прав потребителей
активами
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Анатолий Гвоздецкий ─ координатор форума
(096) 372-49-69, e-mail: a.gvozdetsky@pravo.ua
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Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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