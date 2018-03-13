Сегодня 13 марта 2018 года, 12:49

Завершается регистрация на II Legal FMCG & Retail Forum!

Регистрация на Форум завершается сегодня, 13 марта 2018 года, в 17.00

Глобальные тенденции и этапы развития отрасли будут в фокусе внимания II Legal FMCG & Retail Forum, который состоится 14 марта 2018 года в отеле «Премьер Палас», г.Киев. Обращаем ваше внимание, что регистрация на форум завершается сегодня в 17.00! Успейте занять свое место на мероприятии и присоединиться к лидерам мнений рынков.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Дата проведения: 14 марта 2018 года

Время проведения: 09:00 – 18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв.Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: газета «Юридическая практика»

Генеральный партнер: Spenser & Kauffmann

FMCG-партнер: группа компаний «Хенкель в Украине»

В рамках форума будут рассмотрены следующие вопросы:

• «Болевой синдром», или Что на самом деле волнует FMCG & Retail

• Маркетинг и реклама — позиция юристов

• Договорные отношения

• Защита прав потребителей

активами

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий ─ координатор форума

(096) 372-49-69, e-mail: a.gvozdetsky@pravo.ua