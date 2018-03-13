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ГПУ: следствие по делу Михеила Саакашвили приостановлено

13 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что приостановила уголовное производство в отношении лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он написал, что 6 марта с.г. ГПУ направила запрос Нидерландам об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили.

Соответствующий запрос отправили в ходе досудебного расследования уголовного производства по подозрению экс-президента Грузии.

«В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании пункта 3 части 1 статьи 280 УПК Украины с целью экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи», — пояснил г-н Лысенко.

В то же время досудебное расследование уголовного производства в отношении соратника Саакашвили Севериона Дангадзе продолжается.

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