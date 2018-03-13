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Сегодня 13 марта 2018 года, 12:49

ГБР объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата

Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 219 должностей центрального аппарата. В частности, существуют 152 вакансии на должности следователей Бюро.

В то же время до внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» конкурс не объявляется на должности работников оперативных подразделений.

Условия проведения конкурса и перечень должностей доступны по ссылке. В состав конкурсных комиссий ГБР включены представители общественности.

Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля 2018 года включительно.

Напомним, что согласно действующему Закону «О Государственном бюро расследований» внутренние комиссии Бюро проводят конкурсы на неруководящие должности. Конкурс на должности руководителей управлений, отделов, секторов, всех работников управления внутреннего контроля, а также директоров территориальных органов проводит внешняя комиссия. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается изменить эту норму.