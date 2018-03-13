Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 марта 2018 года, 12:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГБР объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата

13 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 219 должностей центрального аппарата. В частности, существуют 152 вакансии на должности следователей Бюро.

В то же время до внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» конкурс не объявляется на должности работников оперативных подразделений.

Условия проведения конкурса и перечень должностей доступны по ссылке. В состав конкурсных комиссий ГБР включены представители общественности.

Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля 2018 года включительно.

Напомним, что согласно действующему Закону «О Государственном бюро расследований» внутренние комиссии Бюро проводят конкурсы на неруководящие должности. Конкурс на должности руководителей управлений, отделов, секторов, всех работников управления внутреннего контроля, а также директоров территориальных органов проводит внешняя комиссия. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается изменить эту норму.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом