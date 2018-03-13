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Сегодня 13 марта 2018 года, 12:50

Chambers Europe 2018 рекомендует Юрия Петренко, управляющего партнера ADER HABER

Юрий Петренко назван последовательным и креативным специалистом

Юридический справочник Chambers Europe 2018 рекомендует Юрия Петренко как ведущего практикующего юриста в разрешении споров.

В частности, исследователи отмечают значительное количество позитивных рекомендаций клиентов компании. Юрий был назван «очень последовательным» и «креативным» специалистом.

Chambers and Partners — авторитетное международное юридическое издание. Справочник на протяжении 28 лет публикует юридические рейтинги, основанные на независимых и объективных исследованиях глобального рынка юридических услуг.

Напомним, что в октябре 2017 года Юрий Петренко был избран управляющим партнером Spenser & Kauffmann. В декабре 2017 года девять из одиннадцати партнеров и советников Spenser & Kauffmann продолжили свою деятельность в новом бренде — ADER HABER.