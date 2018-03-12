Сегодня 12 марта 2018 года, 20:20

Решение общего собрания общества — это акт, а не сделка, подчеркивает Олеся Лукомская

На что следует обращать внимание при оформлении решений общего собрания, в рамках заключительной лекции сегодняшнего модуля Школы корпоративного права/M&A слушателям Legal High School рассказала начальник отдела обеспечения работы секретаря и судей судебной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС) Олеся Лукомская. В начале своего выступления она обратила внимание, что сегодня глава государства подписал Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», принятый парламентом 6 февраля с.г. Этот Закон должен вступить в силу через три месяца со дня его опубликования, в связи с чем Закон Украины «О хозяйственных обществах» в части, касающейся обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, признается недействительным.

«Более 60% от всех требований в корпоративных спорах — это требования о признании недействительными решений общего собрания участников (акционеров)», — подчеркнула г-жа Лукомская. Обсуждаемую в рамках лекции проблематику Олеся Лукомская раскрыла сквозь призму судебной практики, в том числе и нового Верховного Суда. Например, в постановлении КХС ВС по делу №925/706/17 была высказана позиция по вопросу неполномочного органа для принятия решения. Так, Суд пришел к выводу, что оспариваемое решение Наблюдательным советом было принято за пределами своих полномочий: деятельность общества, связанная с приобретением корпоративных прав у другого лица, должна соответствовать как нормам законодательства, так и учредительным документам общества, и осуществляться уполномоченными органами.

Лектор также обратила внимание и на другое постановление КХС ВС по делу №918/92/17, которое, как отмечалось, ярко иллюстрирует применение принципа верховенства права. В этом случае позиция Верховного Суда сводилась к следующему: предоставление одному из участников общества с ограниченной ответственностью, который владеет долей, имеющей решающее влияние при принятии решений на общем собрании общества, права самостоятельно увеличивать уставный капитал общества без учета принципа пропорциональности долей других участников фактически приводит к их уменьшению, свидетельствует о несоответствии таких решений общего собрания нормам законодательства, принципу верховенства права и Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, а следовательно, и о нарушении прав и законных интересов участника общества.

Кроме того, Олеся Лукомская подчеркнула: протокол общего собрания нельзя обжаловать в судебном порядке, поскольку этот документ лишь фиксирует факт принятия решения общим собранием и не является актом в понимании статьи 20 Гражданского кодекса (ГК) Украины. При этом само решение общего собрания — это акт, а не сделка. Как свидетельствует судебная практика, решения общего собрания участников (акционеров, членов) и других органов юридического лица не являются сделкам в понимании статьи 202 ГК Украины. К этим решениям не могут применяться положения статей 203 и 215 ГК Украины, которые определяют основания недействительности сделки и, следовательно, правовые последствия недействительности сделки по статье 216 ГК Украины.