Сегодня 13 марта 2018 года, 10:45

В Киевсовете разработали антикоррупционную программу

На заседании комиссии по проведению оценки коррупционных рисков в деятельности Киевского городского совета под председательством заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Владимира Прокопива был представлен проект антикоррупционной программы.

Об этом сообщает сайт Киевсовета.

Во время подготовки проекта решения были определены девять объектов для идентификации коррупционных рисков в деятельности Киевского городского совета и проведена оценка 45 ключевых идентифицированных коррупционных рисков. В частности, были проанализированы положения о структурных подразделениях секретариата, изучались вопросы, связанные с организацией управления секретариатом, внутренним контролем, управлением документооборотом, управлением персоналом, публичными закупками, представительством в суде, организацией работы по предупреждению коррупции, прохождением документов в секретариате.

«По результатам проведенного оценивания определены 17 коррупционных рисков с высоким уровнем, столько же — со средним показателем. Еще 11 позиций получили оценку низкого риска. Например, в группе высокого риска — искажение тендерной документации, которая готовится для закупки товаров для нужд секретариата Киевсовета, или использование работниками секретариата полномочий в личных целях с целью получения неправомерной выгоды. А вот злоупотребление правом пользования служебными транспортными средствами и искажение или сокрытие финансовой и статистической отчетности имеют низкие шансы злоупотреблений», — сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Согласно предложенной программе, не реже двух раз в год планируется проведение семинаров по соблюдению требований антикоррупционного законодательства. К тренингам будут привлекать представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального агентства по вопросам государственной службы, Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и других общественных организаций антикоррупционного направления.

Проект решения об утверждении антикоррупционной программы должны вынести на ближайшее пленарное заседание Киевсовета как неотложный.