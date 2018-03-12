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Закон об обществах с ограниченной ответственностью подписан

12 марта 2018 года Источник:Экономічна правда
Подпись под документом глава государства поставил во время встречи представителей власти с представителями бизнеса Подпись под документом глава государства поставил во время встречи представителей власти с представителями бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Подпись под документом глава государства поставил во время встречи представителей власти с представителями бизнеса.

Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

Участники общества, не полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Количество участников общества не ограничивается.

Законопроектом предусмотрено регулирование корпоративных договоров, известных как shareholder agreements.

Отныне участники обществ с ограниченной ответственностью смогут создавать наблюдательные советы в уставах своих обществ.

Напомним: Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью 6 февраля 2018 года.

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