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LHS: Регламент — залог порядка внутри компании, но нельзя зарегулировать все и вся, уверяет А.Петриченко

12 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках Школы корпоративного права/M&A Legal High School https://lhs.net.ua/ продолжают обсуждать вопросы оформления корпоративных отношений. В фокусе обсуждения третьей лекции — внутренние регламенты и политики. Пошаговую инструкцию их подготовки и введения слушателям LHS презентовал директор юридического департамента ГК «Новые Продукты» Александр Петриченко.

«Чем глубинней структурирована компания (особенно когда она имеет транснациональный характер), тем серьезнее ее отношение к внутренней политике», — поделился личными наблюдениями лектор. По его словам, регламент — залог порядка внутри компании, но попытка «зарегулировать все и вся» станет главным минусом такого документа. Тотальное регулирование каждого шага и процесса в компании, по убеждению Александра Петриченко, будет иметь негативные последствия: подавляется любое стремление сотрудников к креативности и новаторству в работе.

Преподаватель LHS акцентировал внимание на видах регламентных документах — внутренних и внешних. К числу первых относятся: корпоративные процедурные документы, регламентирующие документы в рамках трудового законодательства, документация относительно корпоративной защиты (информационной, IT); регламенты взаимодействия внутри предприятия между разными структурными подразделениями; документы, касающиеся внутренних процедур отдельных структурных подразделений, а также связанные с организацией делопроизводства. Среди вторых, внешних, регламентных документов Александр Петриченко назвал документацию относительно compliance-процедур, обслуживания клиентов, снабжения предприятия необходимыми ресурсами, работы с подрядчиками и поставщиками, построения работы с проверяющими органами, силовыми структурами.

В основную структуру любого регламента, по словам преподавателя LHS, входят следующие компоненты: название; общие положения (цель, предмет регулирования, основные причины введения, участники, терминологический словарь); функции; основные права и обязанности участников; ответственность (при необходимости); сроки, очередность, ключевые вопросы и компетенция. Что касается порядка введения в действие такого документа, то в этом случае существует четыре алгоритма: первый — на основании требований законодательства в установленном порядке; второй — отдельным протоколом участников хозяйственного общества; третий — приказом по предприятию; четвертый — распоряжением руководителя подразделения (при наличии на это полномочий, установленных должностной инструкцией или приказом по предприятию).

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