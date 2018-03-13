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Киев лидирует в рейтинге функционирования местной электронной демократии в Украине

13 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Киев занимает первое место по уровню индекса местной электронной демократии в Украине. Соответствующее исследование провели эксперты Общественного союза «Центр развития инноваций». Для анализа были выбраны 15 крупнейших городов Украины. Оценивались четыре распространенных инструмента электронной демократии: е-обращение, е-консультации, е-петиции и общественный бюджет. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

«Городская власть пытается максимально привлекать киевлян к участию в общественной жизни столицы. И чтобы этот процесс был эффективным, понятным и удобным, мы вводим новые электронные сервисы. И здесь действительно есть чем гордиться. Самый высокий общий показатель по электронным обращениям с учетом состояния демократичности, уровня общественной активности и результативности инструмента имеет именно столица — фактически 60%», — сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Кроме того, столица имеет успешный опыт внедрения и реализации электронных петиций. Они являются наиболее популярным инструментом электронного участия в Киеве (4384 петиции), Запорожье (1125 петиций) и в Хмельницком (528 петиций).

«Мы совместно с общественностью разработали новое, более эффективное положение относительно рассмотрения электронных петиций. Кстати, система электронных обращений в Киеве является самой успешной в Украине. Сейчас мы имеем 49 успешных петиций. Из них шесть уже реализованы полностью, десять были отклонены. Что касается остальных, то разработаны планы мероприятий для их выполнения. В тематическом разрезе наиболее популярными являются петиции, касающиеся транспорта, благоустройства и окружающей среды, ЖКХ, градостроительства и переименования», — отметил Владимир Прокопив.

Подробно ознакомиться с исследованием можно по ссылке.

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