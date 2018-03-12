Сегодня 12 марта 2018 года, 16:16

Разрабатывать устав компании необходимо с учетом специфики бизнеса, особое внимание уделяя нормам относительно органов управления, — С.Бенедисюк

О нюансах подготовки уставов компаний разных организационно-правовых форм в рамках сегодняшнего модуля Школы корпоративного права/M&A Legal High School рассказал руководитель практики корпоративного права и M&A ЮФ Evris Сергей Бенедисюк.

Лектор проанализировал общие требования к уставу юридического лица, в частности, юрлица в одной из самых распространенных организационно-правовых форм — общества с ограниченной ответственностью (ООО). Г-н Бенедисюк подчеркнул: действующий профильный Закон — «О хозяйственных обществах» — содержит минимум диспозитивных норм в этой части, тогда как Закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (соответствующий проект №4666 парламент принял во втором чтении 6 февраля с.г.), направленный на подпись Президенту Украины, — максимум диспозитивности. Диспозитивность норм, как подчеркивает лектор, это всегда возможность выбрать лучший вариант.

Сергей Бенедисюк детально остановился на специфике уставов акционерных обществ, банков, корпоративных фондов. Что касается последней организационно-правовой формы, часто используемой в Украине с целью налоговой оптимизации, то, как констатировал спикер, корпоративный фонд — это акционерное общество, но законодательство об акционерных обществах в этом случае не применяется: это сфера регулирования Закона «Об институтах совместного инвестирования».

В ходе своей лекции Игорь Бенедисюк дал слушателям LHS ряд рекомендаций. Во-первых, при подготовке устава компании не нужно использовать шаблоны из интернета. Во-вторых, разрабатывать устав компании необходимо с учетом специфики бизнеса, обращая особое внимание на нормы относительно органов управления. В-третьих, следует придерживаться требований законодательства. Говоря о соответствии устава требованиям закона, лектор резюмировал: если в документе нет отдельных положений или же они прописаны не совсем верно, само по себе это не является глобальной проблемой — такие недостатки можно устранить. Как отмечалось, на соответствие положений устава требованиям закона в первую очередь нужно смотреть сквозь призму четкой корреспонденции норм, касающихся контрольных функций органов управления.