Сегодня 12 марта 2018 года, 16:15

Народные депутаты предлагают новый механизм решения споров с финучреждениями

Ожидается, что решить спор с недобросовестными поставщиками финуслуг можно будет по интернету

Защитить права потребителей путем внедрения внесудебного механизма решения споров с поставщиками финансовых услуг предлагает группа народных депутатов в законопроекте «Об учреждении финансового омбудсмена» №8055. Это уже не первая попытка законодательного закрепления данного института. Подобные предложения уже содержались в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг», но в июне прошлого года в очередной раз документ был отправлен на доработку, и сейчас его судьба не известна.

Впрочем, этот документ положительно оценивали представители банковского сектора еще в процессе обсуждения концепции создания финансового омбудсмена, представленной Проектом USAID «Трансформация финансового сектора».

В соответствии со статьей 1 законопроекта, документ определяет организационные и правовые основы создания и деятельности учреждения финансового омбудсмена, его задачи, права и функции, а также принципы взаимоотношений с государственными органами, потребителями и поставщиками финансовых услуг с целью устранения и предотвращения случаев недобросовестного поведения поставщиков финансовых услуг путем создания простых, эффективных и доступных механизмов альтернативного (внесудебного) урегулирования споров, связанных с предоставлением финансовых услуг на территории Украины, в том числе через сеть интернет или другие информационно-телекоммуникационные системы.

Предусмотрено, что учреждение финансового омбудсмена является юридическим лицом публичного права, действующим на основании устава, и его цель не состоит в получении прибыли. Высшим органом управления выступает наблюдательный совет. Он формируется из представителей различных органов государственной власти, учреждений и организаций. В частности, в его состав входят по одному представителю от органов, осуществляющих государственное регулирование рынков финансовых услуг (но не более трех человек), от организаций (объединений), представляющих интересы поставщиков финансовых услуг (но не более четырех человек), от организаций защиты прав потребителей финансовых услуг (но не более четырех человек).

К слову, положение о наблюдательном совете утверждается Минюстом по представлению наблюдательного совета учреждения финансового омбудсмена и в течение десяти дней после утверждения обнародуется на официальной сайте Министерства юстиции Украины.

Законопроектом установлены и сроки полномочий членов наблюдательного совета — пять лет с возможным переизбранием на последующий срок.

Финансовый омбудсмен избирается сроком на четыре года с возможностью переизбрания на следующий срок. Четких ограничений по количеству каденций как для членов наблюдательного совета, так и для финансового омбудсмена законопроект не предусматривает.

Подробнее о законопроекте читайте в свежем выпуске «ЮП» в материале «Альтернативный запрос».