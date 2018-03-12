Сегодня 12 марта 2018 года, 20:18

Работодатели требуют принять нормативно-правовые акты, направленные на сохранение трудового потенциала

Федерация работодателей Украины (ФРУ) взволнована демографической ситуацией и уменьшением трудовых ресурсов вследствие эмиграции. Первый заместитель председателя совместного представительного органа работодателей — председатель Объединения организации работодателей Украины Анатолий Кинах озвучил показатели, которые свидетельствуют об ощутимом ухудшении ситуации.

По данным исследований, в прошлом году по сравнению с 1991 годом численность населения Украины (с учетом оккупированных территорий и аннексированного Крыма) сократилась с 51,9 млн человек до 42,4 млн. Судя по приведенным цифрам, за 2017 год численность населения сократилась на 198,1 тыс. человек.

Соответствующая информация была озвучена на заседании СПО на прошлой неделе, передает сайт ФРУ.

Большое беспокойство работодателей вызывает и утечка трудовых ресурсов. Сейчас более 80% трудовых мигрантов из Украины в возрасте 30-44 лет работают в Польше (более 1,5 млн человек). Другие страны Евросоюза, например Чехия, удваивают квоты на украинских работников. «Со стороны государства пока нет адекватных шагов по сохранению трудового потенциала. Имеется в виду создание привлекательных условий для инвестирования в экономику Украины и, соответственно, создание новых рабочих мест, развитие профессионального (профессионально-технического) образования», — отметили в ФРУ.

В связи с этим СПО работодателей инициировал вынесение этого вопроса на специальное заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета, которое ориентировочно состоится в конце марта 2018 года.

«Предполагается разработать и принять на нем проекты нормативно-правовых актов с тем, чтобы рассмотреть их на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном сохранению и развитию трудового потенциала, на проведении которого настаивают отечественные работодатели», — сообщили в Федерации.

На заседании СПО работодателей также был поддержан проект совместного приказа Минсоцполитики и Минздрава об утверждении Порядка аттестации лабораторий на право проведения гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса. «Работодатели обратились в другие министерства и ведомства с просьбой как можно скорее согласовать этот проект, ведь в результате непродуманной дерегуляции вопрос аттестации таких лабораторий пока не урегулирован ни одним нормативно-правовым актом», — уточняют представители ФРУ.