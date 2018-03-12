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НАПК хочет наказать директора, которая премировала себя, и депутата, голосовавшего за свою кандидатуру в суд присяжных

12 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о направлении в суд пяти протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Протоколы составлены в отношении двух депутатов районных советов Киевской области: Вышгородского района — Василия Мартыненко и Броварского района — Александра Кеуша, а также в отношении начальника Фастовского комбината коммунальных предприятий Валентины Войтенко.

Так, Национальное агентство установило, что Александр Кеуш при рассмотрении районным советом вопроса об утверждении списка присяжных Броварского горрайонного суда не объявил публично о наличии конфликта интересов. Поскольку депутат был одним из кандидатов, включенных в указанный список, у него присутствовал частный интерес, обусловленный возможностью получения им статуса присяжного районного суда и в дальнейшем — гарантий и материального обеспечения, которые предусмотрены Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

При рассмотрении подобного вопроса на заседании Вышгородского районного совета Василий Мартыненко, который был одним из кандидатов в состав присяжных Вышгородского районного суда, не только не объявил публично о наличии конфликта интересов, но и голосовал за принятие решения.

Начальник Фастовского комбината коммунальных предприятий Валентина Войтенко, будучи должностным лицом юридического лица публичного права и субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», не сообщила своему непосредственному руководителю о наличии конфликта интересов и принимала решение о премировании работников комбината, в список которых входила и она.

Ответственность за такие правонарушения, а именно — за неуведомление лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него конфликта интересов и совершение действий или принятие решений в условиях такого конфликта, предусмотрена частями 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а служит основанием для производства по делу об административном правонарушении.

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