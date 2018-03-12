Минздрав может сократить перечень медицинских противопоказаний, препятствующих вождению

Министерство здравоохранения Украины инициирует пересмотр перечня медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами с целью приведения его в соответствие с европейскими стандартами.
Ознакомиться с документом можно по ссылке по ссылкена сайте Минздрава.
Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта Минздрава Украины подготовил проект приказа о перечне медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей транспортных средств, который сейчас находится на общественном обсуждении.
До 26 марта министерство принимает от всех заинтересованных сторон замечания и предложения, которые по завершении общественного обсуждения будут проработаны.
В то же время Минздрав Украины поручил руководителю ГП «Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий Министерства здравоохранения Украины» Максиму Цыганку подготовить упрощенный перечень медицинских противопоказаний согласно Приложению III Директивы 2006/126/ЕС.
«Мы убеждены, что в новом перечне медицинских противопоказаний должны остаться только те заболевания, которые непосредственно могут влиять на безопасность дорожного движения», — сообщили в Минздраве.
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