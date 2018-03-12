Измененен Порядок проведения индексации денежных доходов населения

Правительство внесло изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения. Указанный Порядок приведен в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий».
Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля с.г. №141.
Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.
Предполагается, в частности, что индексация пенсий будет осуществляться путем их повышения в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Кроме того, ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за пострадавшим) и членам их семей будут индексироваться в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.
Ознакомиться с опубликованным документом можно по ссылке.
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