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Сегодня 12 марта 2018 года, 18:14

Измененен Порядок проведения индексации денежных доходов населения

Правительство внесло изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения. Указанный Порядок приведен в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий».

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля с.г. №141.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Предполагается, в частности, что индексация пенсий будет осуществляться путем их повышения в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Кроме того, ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве (с учетом выплат на необходимый уход за пострадавшим) и членам их семей будут индексироваться в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Ознакомиться с опубликованным документом можно по ссылке.