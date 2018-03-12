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CCBE выражает обеспокоенность гибелью словацкого журналиста, проводившего расследования в отношении мафии

12 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Совет адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) сделал заявление в связи с убийством журналиста из Словакии Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

CCBE всегда уделяет большое внимание уважению прав человека и верховенства закона, и мы хотим выразить наше искреннее уважение семьям, друзьям и коллегам покойного, говорится в заявлении. CCBE выражает свою поддержку всем профессиональным журналистам, поскольку их работа, как и работа юристов, поддерживает верховенство закона и права человека. Действительно, разъяснительная деятельность журналистов-расследователей с соблюдением профессиональных границ имеет решающее значение для обеспечения прозрачности в наших обществах и продвижения верховенства закона, подчеркивают в ССВЕ.

Организация указывает на растущую тенденцию нападений и угроз в отношении адвокатов и серьезно обеспокоена тем, что смерть Яна Кучака и Мартины Кушнировой также напрямую связана с его деятельностью как журналиста-расследователя.

«CCBE считает, что каждое государство должно принять необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан. Особенно, если они подвергаются нападениям за выполнение своей профессиональной деятельности. Независимость средств массовой информации и свобода выражения являются важнейшими компонентами справедливого и справедливого общества», — сообщили в организации.

CCBE надеется, что словацкие власти начнут тщательное и эффективное расследование этих убийств.

Как сообщала газета «День», убитый журналист расследовал причастность мафии к махинациям с деньгами ЕС.

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