Сегодняшний модуль Школы корпоративного права/M&A Legal High School посвящен вопросу оформления корпоративных отношений. «Shareholders agreement vs корпоративный договор» — тема первой лекции партнера ЮК ESQUIRES Артема Сапрыкина. Лектор напомнил о ключевом законодательном событии в сфере корпоративных отношений — вступлении в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров», так называемого закона о корпоративных договорах.
«Shareholders agreement — это инструмент для частных компаний, а не для публичных», — констатировал Артем Сапрыкин. При этом для shareholders agreement очень важны вопросы перехода права собственности на акции и выпуск дополнительных акций. Как отмечалось, эти вопросы регулируются корпоративным договором. «Соответствующие положения устава общества должны дублировать нормы корпоративного договора в этой части», — подчеркнул Артем Сапрыкин.
Говоря о договорных обязательствах компании, Артем Сапрыкин отметил: общество не является стороной корпоративного договора, ведь Законом Украины «Об акционерных обществах» прямо предусмотрено, что договор между акционерами обязателен только для его сторон.
Побуждение к общей продаже/покупке акций — этот институт, как отмечалось, ранее не был известен украинскому праву, но уже был реципирован в отечественном законодательстве. «Корпоративный договор может предусматривать условия или порядок определения условий, на основании которых сторона такого договора вправе (обязана) приобрести или продать акции (долю) общества, и определять случаи (они могут зависеть или не зависеть от действий сторон), когда такое право или обязательство возникает», — процитировал общие предписания профильного законодательства в этой части Артем Сапрыкин.
Для shareholders agreement вопрос изменения контроля требует доработки, равно как и вопрос вступления в ООО правопреемника (наследника). Анализируя эту проблематику, лектор LHS обратил внимание на пример ее практического решения: согласно пункту 2.6 постановления пленума Высшего хозяйственного суда Украины №4 от 25 февраля 2016 года, право непосредственного участия в ООО или ОДО третье лицо приобретает только с момента вступления в общество, что должно быть подтверждено соответствующим решением общего собрания участников общества.
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