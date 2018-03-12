Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 марта 2018 года, 16:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Арест Владимира Рубана обжалуют сегодня в апелляции

12 марта 2018 года Источник:strana.ua

Защита главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали 8 марта 2018 года на линии разграничения на украинском блокпосту во время перевозки крупной партии оружия, сегодня направит в Апелляционный суд г.Киева апелляционную жалобу на его арест.

Об этом сообщает УНН, передает «Страна.ua».

Адвокат Виталий Погосян отметил, что будет продолжать настаивать на домашнем аресте для своего подзащитного.

Напомним: 9 марта Шевченковский районный суд г.Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.

По данным СБУ, Владимир Рубан в сговоре с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева.

Как сообщалось в СМИ, спецоперация по раскрытию преступления длилась почти год.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

тест 12 марта 2018 года 14:45 #

тест

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом