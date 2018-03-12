Арест Владимира Рубана обжалуют сегодня в апелляции

Защита главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали 8 марта 2018 года на линии разграничения на украинском блокпосту во время перевозки крупной партии оружия, сегодня направит в Апелляционный суд г.Киева апелляционную жалобу на его арест.
Об этом сообщает УНН, передает «Страна.ua».
Адвокат Виталий Погосян отметил, что будет продолжать настаивать на домашнем аресте для своего подзащитного.
Напомним: 9 марта Шевченковский районный суд г.Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.
По данным СБУ, Владимир Рубан в сговоре с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева.
Как сообщалось в СМИ, спецоперация по раскрытию преступления длилась почти год.
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