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Сегодня 12 марта 2018 года, 16:16

Арест Владимира Рубана обжалуют сегодня в апелляции

Защита главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали 8 марта 2018 года на линии разграничения на украинском блокпосту во время перевозки крупной партии оружия, сегодня направит в Апелляционный суд г.Киева апелляционную жалобу на его арест.

Об этом сообщает УНН, передает «Страна.ua».

Адвокат Виталий Погосян отметил, что будет продолжать настаивать на домашнем аресте для своего подзащитного.

Напомним: 9 марта Шевченковский районный суд г.Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.

По данным СБУ, Владимир Рубан в сговоре с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева.

Как сообщалось в СМИ, спецоперация по раскрытию преступления длилась почти год.