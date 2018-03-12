Сегодня 12 марта 2018 года, 16:15

Санкции США могут помешать белорусскому банку «Паритет» приобрести «Сбербанк»

На покупку украинского «Сбербанка» ныне претендует один субъект — банк «Паритет», принадлежащий управлению делами президента Беларуси. В связи с наличием у «Сбербанка» дочерней структуры в Беларуси, «БПС-банка», сделка позволит хоть частично вернуть около 1 млрд долларов США межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учетом этого максимальная цена сделки может превысить 170 млн долларов США. Однако ее согласованию со стороны (НБУ) может помешать тот факт, что глава акционера «Паритета» Виктор Шейман находится под санкциями США и Европы.

Об этом со ссылкой на российское издание «Коммерсантъ» пишет UBR.

Санкции США и ЕС наложены в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Если все сложится удачно, то сделку с «Паритетбанком» планируется структурировать так, чтобы российский «Сбербанк» смог вернуть часть межбанка украинской «дочке» через белорусскую — «БПС-банк». Что касается продления санкций против российских банков, то отдельно указано, что они направлены на «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц». Ограничений на расчеты белорусского «Паритетбанка» с белорусским «БПС-банком» нет.

В упрощенном виде расчет сделки такой: сумма капитала «Сбербанка» (Украина) (3,7 млрд грн) и кредитов от «Сбербанка» РФ (25 млрд грн) дисконтируется на размер неработающих кредитов украинского банка (24,1 млрд грн). Таким образом, максимальная цена сделки 4,6 млрд грн, или около 176 млн долларов США. Но возможен дополнительный дисконт, плюс очевидно, что сумма будет выплачена в рассрочку, сообщают в издании.