Сегодня 12 марта 2018 года, 16:14

АМКУ завтра проведет круглый стол, посвященный рынку электрической энергии

13 марта 2018 года в 15.00 под руководством председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева состоится заседание круглого стола на тему «Рынок электрической энергии. Бремя или потенциал».

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы о действующей модели рынка электрической энергии, о наличии рыночной власти у отдельных участников рынка и т.д.

К участию в мероприятии приглашены представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Кабинета Министров Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, других органов государственной власти, участники и эксперты рынка.

Место проведения: ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 4 этаж, зал заседаний.

Подробности по ссылке.