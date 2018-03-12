Сегодня 12 марта 2018 года, 14:08

ГПУ сообщила о подозрении главе и судьям Конституционного суда РФ по делу об аннексии Крыма

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда России в пособничестве в аннексии Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко, передает «Страна.ua».

Сообщение о подозрении было составлено 1 марта и доставлено курьерской почтой 6 марта 2018 года. Теперь судьи должны явиться в Главную военную прокуратуру для проведения следственных действий 13 и 19 марта 2018 года.

Украинские правоохранители подозревают российских судей в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110 УК (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям).

«Судьи КС РФ, действуя по предварительному групповому сговору с представителями власти и Вооруженных сил РФ, как пособники в совершении посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали соответствующим Конституции РФ ничтожный «договор» между Российской Федерацией и так называемой Республикой Крым о принятии в состав РФ этого квазобразования», — заявили в ГПУ, добавив, что судьи выносили решения в спешке по просьбе президента РФ.

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в указанный срок без уважительных причин подозреваемых объявят в розыск и направят в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.