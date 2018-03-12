Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 марта 2018 года, 18:15

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Россия отказалась применять рекомендации Совета Европы по свободе слова в СМИ

12 марта 2018 года Источник:Pravo.ru

Россия отказалась в полном объеме применять рекомендации по обеспечению свободы слова в СМИ, утвержденные Комитетом министров Совета Европы (СЕ). Кроме РФ, никто из 47 членов СЕ так не поступил.

Речь идет о документах «О плюрализме и прозрачности владения СМИ» и «О роли и обязанностях интернет-посредников», пишет «Коммерсантъ». Согласно им, входящие в СЕ государства должны обеспечивать права и свободы человека, закрепленные в Европейской конвенции. Кроме того, документами предлагается доработать регулирование с учетом технологических, финансовых, нормативных изменений в медиасекторе СЕ и прецедентов Европейского суда по правам человека.

Принципы, закрепляемые первым документом, предполагают демонополизацию СМИ. Под этим подразумевается воспрепятствование их концентрации в руках одних владельцев, способных «диктовать повестку публичных дискуссий и формировать общественное мнение, воспроизводя одно и то же содержимое на всех своих ресурсах». Кроме того, рекомендовано не ограничивать иностранное владение национальными медиа, устранить давление на них «в политических и экономических интересах», а также вести контроль за «состоянием плюрализма», чтобы СМИ отражали весь спектр существующих мнений.

Россия «оставляет за собой право ограничить применение рекомендованных принципов теми, которые указаны в российском законодательстве», говорится в документе. В России, например, иностранцам запрещено учреждать, а также прямо или косвенно владеть и контролировать более 20% капитала любого российского СМИ.

Согласно второму документу, властям необходимо четко определить полномочия госорганов в области медиа во избежание произвольного применения — например, интернет-посредников нельзя принуждать контролировать контент или раскрывать личные данные пользователей третьим лицам. А любые требования к ним должны быть основаны на законе, принятом с учетом Европейской конвенции и исключающем любые формы давления. Здесь оговорок со стороны РФ нет.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом