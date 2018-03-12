Сегодня 12 марта 2018 года, 18:15

Россия отказалась применять рекомендации Совета Европы по свободе слова в СМИ

Россия отказалась в полном объеме применять рекомендации по обеспечению свободы слова в СМИ, утвержденные Комитетом министров Совета Европы (СЕ). Кроме РФ, никто из 47 членов СЕ так не поступил.

Речь идет о документах «О плюрализме и прозрачности владения СМИ» и «О роли и обязанностях интернет-посредников», пишет «Коммерсантъ». Согласно им, входящие в СЕ государства должны обеспечивать права и свободы человека, закрепленные в Европейской конвенции. Кроме того, документами предлагается доработать регулирование с учетом технологических, финансовых, нормативных изменений в медиасекторе СЕ и прецедентов Европейского суда по правам человека.

Принципы, закрепляемые первым документом, предполагают демонополизацию СМИ. Под этим подразумевается воспрепятствование их концентрации в руках одних владельцев, способных «диктовать повестку публичных дискуссий и формировать общественное мнение, воспроизводя одно и то же содержимое на всех своих ресурсах». Кроме того, рекомендовано не ограничивать иностранное владение национальными медиа, устранить давление на них «в политических и экономических интересах», а также вести контроль за «состоянием плюрализма», чтобы СМИ отражали весь спектр существующих мнений.

Россия «оставляет за собой право ограничить применение рекомендованных принципов теми, которые указаны в российском законодательстве», говорится в документе. В России, например, иностранцам запрещено учреждать, а также прямо или косвенно владеть и контролировать более 20% капитала любого российского СМИ.

Согласно второму документу, властям необходимо четко определить полномочия госорганов в области медиа во избежание произвольного применения — например, интернет-посредников нельзя принуждать контролировать контент или раскрывать личные данные пользователей третьим лицам. А любые требования к ним должны быть основаны на законе, принятом с учетом Европейской конвенции и исключающем любые формы давления. Здесь оговорок со стороны РФ нет.