Сегодня 12 марта 2018 года, 14:09

Sayenko Kharenko сопровождает «Укрэксимбанк» в связи с первой трансакцией в рамках сотрудничества «Укрзализныци» и General Electric

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») в связи с первой трансакцией в рамках проекта на сумму 1 миллиард долларов США между ПАО «Укрзализныця» и General Electric Transportation о модернизации имеющихся локомотивов, покупке и лизинге новых.

Согласно сообщению General Electric, это соглашение стало крупнейшим для компании за всю историю ее работы в Украине. Первый этап, в котором принимает участие «Укрэксимбанк», предполагает поставку 30 грузовых локомотивов General Electric серии Evolution. Их производство запланировано на начало 2018 года в США, а первые поставки — на осень этого года. Работа по производству локомотивов будет частично выполняться в Украине, что обеспечит создание рабочих мест и внесет вклад в развитие экономики страны.

«Это знаковая для украинского банковского и финансового сектора сделка, и для «Укрэксимбанка» большая честь быть причастным к ее реализации. Основная миссия банка — поддержка украинского экспорта. Поставка современных локомотивов позволит существенно улучшить логистические возможности для доставки экспортной продукции в основные порты страны», — отметил глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко.

Евгений Кравцов, и.о. главы правления ПАО «Укрзализныця», отметил, что сделка станет значительным импульсом для развития «Укрзализныци» и украинской промышленности. «Укрзализныця» не обновляла свой парк локомотивов последние десять лет. Партия локомотивов, которую General Electric поставит в сотрудничестве с украинскими компаниями, станет крупнейшей в истории независимой Украины. Это позволит нам существенно модернизировать действующий парк тепловозов «Укрзализныци», — заявил Евгений Кравцов.

«Эта сделка демонстрирует расширение списка наших клиентов и является многообещающим шагом вперед в наших отношениях с Украинской железной дорогой, что может послужить катализатором для привлечения международных инвестиций и ускорения экономического роста в Украине, — прокомментировал Рафаэль Сантана, президент и генеральный директор General Electric Transportation. — Мы высоко ценим доверие и поддержку со стороны наших украинских партнеров, среди которых Министерство инфраструктуры, UkraineInvest, Офис национального инвестиционного совета, а также «Укрэксимбанк». Благодаря этому соглашению General Electric поможет в улучшении железнодорожной инфраструктуры страны и обеспечении более быстрой и эффективной доставки товаров».

Партнер Sayenko Kharenko Антон Коробейников прокомментировал: «Мы считаем эту сделку знаковой во всех аспектах — к ней присоединились одни из самых крупных украинских и международных участников транспортного и финансового рынков, она объединяет комплекс коммерческих и финансовых инструментов, а также создает предпосылки для модернизации украинской железнодорожной инфраструктуры. Все стороны этой трансакции приложили огромные усилия для ее успешного запуска, и мы очень рады, что Sayenko Kharenko — часть этой команды».

Официальный релиз доступен по ссылке.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом в составе юриста Дениса Наконечного и младшего юриста Веры Панькив под общим руководством советника Антона Коробейникова.