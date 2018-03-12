Сегодня 12 марта 2018 года, 14:09

Через десять дней возобновит работу система блокировки налоговых накладных

Для обеспечения прозрачности работы ГФС вводится публичный реестр налоговых накладных, регистрация которых приостановлена

Опубликовано постановление Кабинета Министров Украины №117 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных». К слову, постановление было принято еще 21 февраля 2018 года, однако какая-либо информация об утверждении правительством разработанного Министерством финансов Украины документа на официальных сайтах размещена не была, и лишь 3 марта с.г. текст появился на официальном портале правительства.

Постановлением утверждены:

- порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных;

- порядок работы комиссий, принимающих решение о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных или отказ в такой регистрации;

- Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссий, принимающих решение о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных или отказ в такой регистрации.

В частности, для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Регистрация налоговых накладных с рисковой операцией плательщиков с положительной налоговой историей приостанавливаться не будет.

Для обеспечения прозрачности работы контролирующих органов вводится публичный реестр налоговых накладных, регистрация которых приостановлена. Для создания реестра и обеспечения его функционирования предлагается установить срок в один месяц для тестового режима его функционирования. Если решение не зарегистрировано в течение семи рабочих дней, налоговая накладная, регистрация которой приостановлена, автоматически регистрируется.

Урегулирован вопрос регистрации налоговых накладных, регистрация которых приостановлена до 1 декабря 2017 и относительно которых налогоплательщиками не предоставлены пояснения. Установлено, что в таком случае налогоплательщики имеют право в течение года с даты возникновения налогового обязательства предоставить объяснения соответствующим комиссиям органов ГФС.

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня опубликования. Таким образом, система блокировки налоговых накладных должна возобновить работу с 22 марта 2018 года.