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Через десять дней возобновит работу система блокировки налоговых накладных

12 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Для обеспечения прозрачности работы ГФС вводится публичный реестр налоговых накладных, регистрация которых приостановлена Для обеспечения прозрачности работы ГФС вводится публичный реестр налоговых накладных, регистрация которых приостановлена

Опубликовано постановление Кабинета Министров Украины №117 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных». К слову, постановление было принято еще 21 февраля 2018 года, однако какая-либо информация об утверждении правительством разработанного Министерством финансов Украины документа на официальных сайтах размещена не была, и лишь 3 марта с.г. текст появился на официальном портале правительства.

Постановлением утверждены:

- порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных;

- порядок работы комиссий, принимающих решение о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных или отказ в такой регистрации;

- Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссий, принимающих решение о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных или отказ в такой регистрации.

В частности, для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Регистрация налоговых накладных с рисковой операцией плательщиков с положительной налоговой историей приостанавливаться не будет.

Для обеспечения прозрачности работы контролирующих органов вводится публичный реестр налоговых накладных, регистрация которых приостановлена. Для создания реестра и обеспечения его функционирования предлагается установить срок в один месяц для тестового режима его функционирования. Если решение не зарегистрировано в течение семи рабочих дней, налоговая накладная, регистрация которой приостановлена, автоматически регистрируется.

Урегулирован вопрос регистрации налоговых накладных, регистрация которых приостановлена до 1 декабря 2017 и относительно которых налогоплательщиками не предоставлены пояснения. Установлено, что в таком случае налогоплательщики имеют право в течение года с даты возникновения налогового обязательства предоставить объяснения соответствующим комиссиям органов ГФС.

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня опубликования. Таким образом, система блокировки налоговых накладных должна возобновить работу с 22 марта 2018 года.

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