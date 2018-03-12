Минздрав отказался утвердить руководителя областного управления здравоохранения из-за уголовного прошлого

Харьковская ОГА обратилась к Министерству здравоохранения Украины относительно согласования кандидатуры Богдана Федака на должность руководителя областного управления здравоохранения. В то же время в Министерство поступила информация об уголовном прошлом указанного кандидата. Чтобы опровергнуть или подтвердить эту информацию, 5 февраля с.г. Минздрав направил запросы в соответствующие инстанции.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Была получена информация, что г-н Федак привлекался к уголовной ответственности: в 1995 году его арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 165, статьей 172 УК Украины (в редакции 1960 года). Суд признал его виновным по делу, фигурировавшему в СМИ как «дело детей», и назначил наказание — два года и шесть месяцев лишения свободы. Верховный Суд Украины подтвердил приговор областного суда, однако вскоре Богдан Федак был амнистирован.
«Считаем недопустимым назначение человека с уголовным прошлым и соответствующей репутацией на эту должность, поэтому не можем согласовать назначение Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА», — заявили в Минздраве.
О соответствующем решении министерство уведомило Харьковскую ОГА официальным письмом.
Сохранить:
Контакты:
Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: