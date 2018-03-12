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Сегодня 12 марта 2018 года, 12:04

В прошлом году налоговики проверили только 1% представителей малого бизнеса

В 2017 году Государственная фискальная служба приходила с проверками к 2,4 тыс. физическим лицам — предпринимателям, 10,6 тыс. субъектам малого предпринимательства, 5,1 тыс. субъектам среднего предпринимательства, а также к 226 крупным компаниям.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в годовом отчете налоговой, передает «УП».

Таким образом, проверками налоговиков в прошлом году было охвачено лишь 1% физлиц-предпринимателей (2,4 тыс. из 243 тыс.), 1,3% малых предпринимателей (10,6 тыс. из 829 тыс.), 13,9% средних предпринимателей (5,1 тыс. из 37 тыс.) и 61,6% крупных (226 из 367).

«Внимание фискальных органов сосредоточено в основном на субъектах крупного и среднего бизнеса», — говорится в годовом отчете ГФС.