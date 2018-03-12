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Миссия ЕС оценила систему госконтроля за производством мяса птицы

12 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Украине завершила свою работу миссия Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE), которая с 27 февраля по 9 марта 2018 года проводила аудит системы государственного контроля за производством мяса птицы и продуктов, полученных из него, предназначенных для экспорта в Европейский Союз.

Об этом сообщает на своем сайте Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В рамках визита в Украину представители Еврокомиссии провели встречи с руководством и специалистами Госпотребслужбы как на центральном уровне, так и на уровне ряда главных управлений ведомства, во время которых они ознакомились с функциями и полномочиями Службы, в том числе в рамках принятия решений по экспорту продукции в страны ЕС.

Также представители миссии посетили центральную лабораторию Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (Киев), изучили деятельность ряда производственных и перерабатывающих предприятий и убойных цехов.

По результатам работы миссии в течение месяца будет составлен отчет, к которому Госпотребслужба сможет предоставить свои комментарии. После этого отчет будет обнародован на сайте DG SANTE.

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