Сегодня 12 марта 2018 года, 12:05

НАТО официально признал стремление Украины к обретению полноценного членства в альянсе — КМУ

Североатлантический альянс официально признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам переговоров по этому поводу с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер. Такая информация обнародована на правительственном портале.

«Достижения куются часто малыми шагами, но большой работой за кулисами. Одной из тем нашей утренней беседы с заместителем генсека НАТО госпожой Роуз Геттемюллер было четкое признание альянсом евроатлантических стремлений Украины, зафиксированных в нашем законодательстве. Так, наконец, уже вечером официальный сайт НАТО утверждает, что сегодня четыре страны, включая Украину, заявили о своих намерениях стать в будущем членами Североатлантического альянса. Искренне благодарна нашим дипломатам и партнерам за эту страницу нашего пути», — отметила вице-премьер-министр.

Как сообщает официальный сайт Североатлантического альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, «на данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина». На этой странице содержится пояснение о статусе «страны-аспиранта» (Aspirant country), который отныне применим к Украине.