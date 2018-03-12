Венгрия заявляет о начале работы миссии ОБСЕ на Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ уведомила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба правящей партии «Фидес», передает «УП».
Петер Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, чтобы «венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям».
По его словам, в пятницу он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. В миссии насчитывается 12 человек.
Глава МИД Венгрии утверждает, что генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.
Стоит заметить, что заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого, сообщает «УП».
Ранее Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
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