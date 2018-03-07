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Почерковедческая экспертиза: правовые особенности

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Почеркознавча експертиза є підвидом криміналістичних експертиз.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо) (п.п. 1.1 п. 1. Р. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень)

Почеркознавче дослідження має свої особливості, такі як той факт, що жодна особа не має стійких письмових навичок. Почерк може змінюватись в залежності від психічного або емоційного стану, пози під час написання, типу ручки та інших факторів.

Експерт, який проводить почеркознавчу експертизу повинен мати відповідну освіту, за спеціальністю філолог або юрист.

Важливою умовою якісної експертизи є виконання зразків такими ж пишучим приладом і, по можливості, на такому ж папері. Вплив вказаних умов на зміну почерку може бути настільки істотним, що встановлені в ході експертизи ознаки, не дозволять експерту зробити висновок про виконавця рукопису. В деяких випадках зміни ознак почерку відбуваються навіть при зміні звичайної авторучки на кулькову або олівець.

Наприклад, у деяких установах документи необхідно заповнювати та підписувати виключно чорнилом або кульковою ручкою, але не гелевою. Дану вимогу експерти пояснюють тим, що справжність підпису, який зроблено гелевою ручкою можна встановити лише 50% на 50%, а от підпис який зроблено чорнильною ручкою взагалі не підлягає дослідженню. Також вагомими відмінностями між гелевою і кульковою ручкою є принцип нанесення або ширині штриха, нахилі почерку або його натиску.

Для проведення почеркознавчої експертизи орган (особа) яка призначила експертизу, повинні надати до експертної установи зразки підпису у кількості не менше п’яти.

Зразки підпису є: вільні, умовно вільні, експериментальні.

Вільні зразки підпису – це рукописні тексти, записи, підписи, достовірно виконанні певною особою до відкриття провадження.

Умовно вільні – зразки почерку виконанні певною особою до відкриття провадження, але пов’язанні з обставинами цієї справи, або виконанні після відкриття провадження у справі але не в зв’язку з її обставинами.

Експерементальні зразки підпису – це такі що виконанні за завдання органу (особи) яка призначила експертизу, у зв’язку з призначенням даної експертизи.

Наприклад, щоб встановити справжність підпису особи, потрібно забезпечити ті умови, в яких вона здійснювала відповідний підпис.

Цікавим фактом є те, що підпис на першому екземплярі документу, який досліджується, може виявитись не справжнім в силу емоційного стану особи, тому для експертного дослідження бажано надавати два екземпляри документів, за наявності.

Якщо не можливо відібрати зразки підпису (смерть виконавця) досліджуються документи на яких рукописні тексти достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації (наприклад заява про отримання паспорта, сам паспорт та різного роду посвідчення на яких є власноручний підпис)

Почеркознавча експертиза вирішує ряд питань, а саме:

- Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?

- Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?

- Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

- Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

- Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичайному стані?

- Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?

- Особою якої статі виконано рукописний текст?

Термін проведення експертиз визначається складністю дослідження, кількістю поставлених питань та завантаженості експертів.

Отже, почеркознавча експертиза належить до числа найбільш складних видів експертиз, але й одночасно є однією з найбільш поширених експертиз на сьогоднішній день.

Автор: Іванна Черній, юрист АО Barristers