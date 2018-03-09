Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

Внесен законопроект о военно-консалтинговой деятельности

Профильная Нацкомиссия будет выдавать лицензии и разрешения на хранение оружия

Народный депутат Украины Валерий Карпунцов внес проект Закона Украины о военно-консалтинговой деятельности №8093 .

Согласно проекту, военно-консалтинговая деятельность — это предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера, определенных этим Законом.

Субъект военно-консалтинговой деятельности — это субъект хозяйствования, созданных и зарегистрированных на территории Украины, который осуществляет предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины соответствующих услуг.

Военно-консалтинговая деятельность осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- верховенства права,

- законности,

- политической беспристрастности и нейтральности,

- прозрачности и подотчетности.

Органом государственного регулирования в сфере военно-консалтинговой деятельности является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере военно-консалтинговой деятельности (Нацкомиссия). Она же выступает органом лицензирования согласно статье 16. Ее состав определяется в статье 17 проекта.

К услугам военного характера относятся:

1) обучение личного состава вооруженных сил или других силовых или правоохранительных органов иностранного государства, а также предоставление кадровой, финансовой, логистической и информационно-аналитической поддержки;

2) обслуживание и ремонт военной техники и оборудования;

3) услуги военного консалтинга;

4) обеспечение поставки военной техники и оборудования;

5) выполнение строительных работ военного назначения;

6) разминирование территории, зданий и сооружений;

7) оказание услуг военных переводчиков;

8) предоставление медицинских и парамедицинских услуг;

9) оказание услуг по мирному урегулированию военных конфликтов (медиации).

К услугам охранного характера относятся:

1) охрана объектов различного назначения;

2) обеспечение защиты жизни, здоровья физических лиц;

3) услуги охранного консалтинга.

За пределами территории Украины субъект военно-консалтинговой деятельности предоставляет услуги военного или охранного характера на основании договора, заключенного с заказчиком в письменной форме в соответствии с законодательством Украины и государства территориальной юрисдикции, а также норм международного права (статья 8).

Нацкомиссия ведет реестр договоров о предоставлении услуг военного или охранного характера, а также актов о предоставлении таких услуг. Важно, что договоры, заключенные между субъектом военно-консалтинговой деятельности и заказчиком, подлежат утверждению постановлением КМУ.

Как предусматривает статья 9 проекта, персоналу субъекта военно-консалтинговой деятельности запрещено использовать и применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу на территории Украины во время выполнения своих функций, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины. Порядок использования и применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы на территории иностранного государства определяется законодательством государства территориальной юрисдикции.

Минимальный размер уставного капитала субъекта военно-консалтинговой деятельности составляет 1250 минимальных зарплат (4,65 млн грн).

Согласно статье 20 проекта, для рассмотрения вопроса о предоставлении лицу допуска к военно-консалтинговой деятельности Нацкомиссии оформляются документы, которые направляются в органы СБУ. Предоставление допуска предусматривает:

- проверку лиц в связи с их допуском к военно-консалтинговой деятельности;

- ознакомление лиц с законодательством об уголовной ответственности.

Допуск не предоставляется в случае содействия лицу деятельности иностранного государства, иностранной организации или их представителей, а также отдельных иностранцев или лиц без гражданства, если это наносит ущерб интересам национальной безопасности Украины (статья 21).

Нацкомиссия выдает субъекту военно-консалтинговой деятельности разрешение на хранение, перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств, патронов к нему, открытие и функционирование хранилищ, складов и баз, где они хранятся, стрелковых тиров и стрельбищ, а также предприятий и мастерских по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия, говорится в статье 23.