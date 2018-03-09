В правительстве отреагировали на введение импортных пошлин на металл в США

Правительство Украины рассчитывает вывести металлургическую продукцию станы из-под действия введенных США импортных пошлин.
Об этом в Facebook сообщила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает facenews.
«Правительство Украины принимает все меры, чтобы продукция происхождением из Украины была исключена из-под действия введенных США мер», — отметила она.
Наталья Микольская подчеркнула, что для украинского металла американский рынок является традиционным, а также заверила, что эта продукция не представляет угрозу национальной безопасности США.
«Мы находимся в постоянном диалоге с правительством США и работаем с украинскими производителями по данному вопросу», — добавила заместитель министра.
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