он же e-mail

Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

В правительстве отреагировали на введение импортных пошлин на металл в США

Правительство Украины рассчитывает вывести металлургическую продукцию станы из-под действия введенных США импортных пошлин.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает facenews.

«Правительство Украины принимает все меры, чтобы продукция происхождением из Украины была исключена из-под действия введенных США мер», — отметила она.

Наталья Микольская подчеркнула, что для украинского металла американский рынок является традиционным, а также заверила, что эта продукция не представляет угрозу национальной безопасности США.

«Мы находимся в постоянном диалоге с правительством США и работаем с украинскими производителями по данному вопросу», — добавила заместитель министра.