Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

Предлагается уменьшить НДС до 16% и ограничить применение упрощенной системы налогообложения

Предусмотрено повышение финансовой ответственности за нарушение законодательства о применении РРО

Парламенту предлагается принять пакет изменений к Налоговому кодексу Украины, направленных на уменьшение тенизации экономики. Причинами развития неформальной экономики авторы считают в том числе высокий уровень НДС и упрощенную систему налогообложения.

Проект Закона о внесении изменений относительно уменьшения ставки налога на добавленную стоимость, реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности и повышения прозрачности расчетных операций с учетом европейской практики зарегистрирован под номером 8089. Авторами выступают народные депутаты Андрей Шинькович и Геннадий Чекита.

«Действующая основная ставка налога на добавленную стоимость в размере 20% даже при условии поэтапного внедрения системы электронного администрирования НДС позволяет применять различные схемы уклонения от уплаты НДС в виде так называемых скруток и фиктивных субъектов хозяйствования, поскольку их услуги стоят около 10-12%, а ставка НДС в 20% побуждает использовать их услуги с целью оптимизации налоговой нагрузки и легализации теневого оборота товаров и услуг, то есть делает применение схем экономически целесообразным. Именно поэтому эффективная борьба с указанными явлениями возможна путем введения такой ставки НДС, которая сделала применение схем оптимизации этого налога экономически невыгодным и позволила выравнять условия налогообложения», — указывается в пояснительной записке.

Кроме того, говорится, что за более 20 лет существования упрощенная система налогообложения, учета и отчетности не претерпела никаких изменений и в части наличия первичных документов у плательщика единого налога, с помощью которых можно было бы подтвердить факт происхождения товаров и законность их обращения. Отмечается, что отсутствие законодательного запрета оптовой торговли товарами субъектами упрощенной системы налогообложения искажает саму сущность такой системы, поскольку во всех цивилизованных странах любые упрощения в администрировании, учету и отчетности для малого бизнеса применяются преимущественно в области розничной торговли товарами и предоставления услуг конечным потребителям.

Законопроектом будут определены понятия оптовой торговли, посредничества в торговле, торговых объектов и пунктов мелкорозничной торговой сети.

В части НДС предусмотрено снижение основной ставки НДС с 20% до 16%. При этом предлагаемое снижение ставки НДС до 16% «не противоречит Директиве Совета 2006/112/ЕС «О совместной системе налога на добавленную стоимость», предусматривающей минимальную стандартную ставку НДС в размере 15%».

В части упрощенной системы налогообложения предусмотрено изменение видов деятельности, которые дают право находиться на второй группе плательщиков единого налога, а именно предполагается, что плательщиками второй группы могут быть физические лица-предприниматели, которые осуществляют производство товаров, розничную продажу товаров с торговых мест на рынках; розничную продажу товаров и/или деятельность в сфере ресторанного хозяйства в торговом объекте площадью до 20 кв м или с использованием средства передвижной торговли; розничную продажу товаров дистанционным способом.

Что же касается применения регистраторов расчетных операций, то предлагается повысить финансовую ответственность за нарушение законодательства о применении регистраторов расчетных операций в два раза и вести минимальный объем ответственности без привязки к стоимости товаров.

Отмечается, что в основу реформирования был положен опыт Литвы.