Переговорщик Владимир Рубан, подозреваемый в подготовке теракта, взят под стражу

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога. Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с военной прокуратурой.
Под стражей он будет находиться до 6 мая.
Как известно, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» задержали 8 марта с.г. на КПВВ с арсеналом оружия.
Владимир Рубан подозревается в подготовке массовых террористических актов в правительственном квартале.
Сам г-н Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и указал, что во время задержания на КПВВ был там водителем и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.
Президент Петр Порошенко приказал главе СБУ взять «дело Рубана» под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель «Офицерского корпуса» готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.
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