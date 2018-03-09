Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

Украинцам предлагается повысить финансовую грамотность в рамках Global Money Week

12 по 18 марта 2018 года в Украине будет проходить Global Money Week (Всемирная неделя денег). Приобщиться к мероприятиям могут школьники, студенты вузов и профессионально-технических заведений, волонтеры, педагоги и представители финансовых учреждений. Во время проекта они узнают о правильном планировании бюджета и финансовой безопасности, научатся создавать пассивный доход, разумно экономить и вести бизнес. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Для того чтобы информация подавалась в доступной и интересной форме, а также лучше усваивалась участниками, организаторы могут использовать любой из возможных форматов образовательных мероприятий в рамках Global Money Week:

- тренинг-игры (в частности игра Cash-flow)

- интерактивные занятия;

- мероприятия;

- флешмобы;

- викторины;

- экскурсии в Музей денег НБУ;

- финансовые дебаты;

- разработку и презентацию собственных проектов и т.п.

Участие в мероприятиях Global Money Week не требует предварительной регистрации.

В Украине Global Money Week пройдет уже в пятый раз. Тема нынешних мероприятий — «Деньги имеют значение». Организатором программы стали НБУ, Институт модернизации содержания образования, Университет банковского дела, Агентство США по международному развитию USAID, Фонд гарантирования вкладов, а также Независимая ассоциация банков Украины.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.