Конкуренция в мире бизнеса — залог его развития и продвижения. Повышение требований к качеству товаров и предоставляемым услугам позволяет совершенствовать профессионализм и прививает здоровую взыскательность потребителям. Регулирование вопроса добросовестной конкуренции, новые подходы к определению рынков, глобальные тенденции в сфере защиты экономической конкуренции, адвокатирование конкуренции, тонкости взаимодействия с регулятором — об этом и о многом другом поговорим на IV Ukrainian Antitrust Forum 18 мая 2018 года в отеле «Премьер Палас».
К рассмотрению на форуме представлены такие темы:
• Тренды конкурентного регулирования и правоприменения
• Сферы особого внимания: госпомощь и госзакупки
• Конкуренция в эпоху глобализации
• Украинские реалии защиты бизнеса
• Недобросовестная конкуренция.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) — скидка 50 %
Максимальные скидки действуют до 31 марта 2018 года!
Дата проведения: 18 мая 2018 года
Время проведения: 09:00-18:15
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: газета «Юридическая практика»
Генеральный партнер: ЮФ Asters
Экспертный партнер: МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Профессиональный партнер: АО Arzinger
Контакты:
Наталия Булко, оплата участия
(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова, ивент-менеджер
(097) 616-76-19, event@pravo.ua
Кристина Пошелюжная, координатор Форума
(044) 359-06-05, k.poshelyzhna@pravo.ua
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