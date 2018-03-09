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Программа IV Ukrainian Antitrust Forum 18 мая 2018 года уже доступна на сайте

09 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Обращаем ваше внимание, что регистрация на форум уже открыта Обращаем ваше внимание, что регистрация на форум уже открыта

Конкуренция в мире бизнеса — залог его развития и продвижения. Повышение требований к качеству товаров и предоставляемым услугам позволяет совершенствовать профессионализм и прививает здоровую взыскательность потребителям. Регулирование вопроса добросовестной конкуренции, новые подходы к определению рынков, глобальные тенденции в сфере защиты экономической конкуренции, адвокатирование конкуренции, тонкости взаимодействия с регулятором — об этом и о многом другом поговорим на IV Ukrainian Antitrust Forum 18 мая 2018 года в отеле «Премьер Палас».







К рассмотрению на форуме представлены такие темы:

• Тренды конкурентного регулирования и правоприменения

• Сферы особого внимания: госпомощь и госзакупки

• Конкуренция в эпоху глобализации

• Украинские реалии защиты бизнеса

• Недобросовестная конкуренция.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) — скидка 50 %

Максимальные скидки действуют до 31 марта 2018 года!

Дата проведения: 18 мая 2018 года

Время проведения: 09:00-18:15

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: газета «Юридическая практика»

Генеральный партнер: ЮФ Asters

Экспертный партнер: МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Профессиональный партнер: АО Arzinger

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова, ивент-менеджер

(097) 616-76-19, event@pravo.ua

Кристина Пошелюжная, координатор Форума

(044) 359-06-05, k.poshelyzhna@pravo.ua

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