Президент Украины присвоил почетные звания женщинам-юристам

Издан Указ Президента Украины «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня» №59/2018.
С документом можно ознакомиться по по ссылке.
Почетное звание «Заслуженный юрист Украины» получили:
- Антонина Гулова — судья Ровенского апелляционного хозяйственного суда в отставке;
- Любовь Котуля — судья Апелляционного суда г.Киева в отставке;
- Нина Кочерова — судья Высшего хозяйственного суда Украины в отставке;
- Валентина Тракало — судья Высшего административного суда Украины в отставке.
Также звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» получила Зоряна Кисиль — декан факультета Львовского государственного университета внутренних дел, доктор юридических наук, профессор.
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