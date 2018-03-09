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Сегодня 10 марта 2018 года, 00:21

Президент Украины присвоил почетные звания женщинам-юристам

Издан Указ Президента Украины «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня» №59/2018.

С документом можно ознакомиться по по ссылке.

Почетное звание «Заслуженный юрист Украины» получили:

- Антонина Гулова — судья Ровенского апелляционного хозяйственного суда в отставке;

- Любовь Котуля — судья Апелляционного суда г.Киева в отставке;

- Нина Кочерова — судья Высшего хозяйственного суда Украины в отставке;

- Валентина Тракало — судья Высшего административного суда Украины в отставке.

Также звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» получила Зоряна Кисиль — декан факультета Львовского государственного университета внутренних дел, доктор юридических наук, профессор.