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Президент Украины присвоил почетные звания женщинам-юристам

09 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Издан Указ Президента Украины «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня» №59/2018.

С документом можно ознакомиться по по ссылке.

Почетное звание «Заслуженный юрист Украины» получили:

- Антонина Гулова — судья Ровенского апелляционного хозяйственного суда в отставке;

- Любовь Котуля — судья Апелляционного суда г.Киева в отставке;

- Нина Кочерова — судья Высшего хозяйственного суда Украины в отставке;

- Валентина Тракало — судья Высшего административного суда Украины в отставке.

Также звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» получила Зоряна Кисиль — декан факультета Львовского государственного университета внутренних дел, доктор юридических наук, профессор.

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