Правительством 7 марта с.г. подан целый пакет законопроектов, разработанных Министерством экономического развития и торговли Украины. Законопроекты касаются защиты отечественных производителей от демпинга, субсидированного импорта и других негативных явлений.Документы разработаны в связи с необходимостью приведения норм действующего законодательства в сфере торговой защиты в соответствие с положениями соглашений Всемирной торговой организации и международной практикой. В частности, речь идет о таких законопроектах:
- проект Закона Украины «О защитных мерах» №8102;
- проект Закона Украины «О защите от субсидированного импорта» №8103;
- проект Закона Украины «О защите от демпингового импорта» №8104;
- проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере торговой защиты» №8105;
- проект Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно торговой защиты»№8106.
В пояснительной записке к законопроекту о защитных мерах говорится, он разработан с целью учета интересов всех заинтересованных сторон в условиях изменений экономической среды, поскольку отечественные товаропроизводители, импортеры и потребители (пользователи), будь то крупные компании или малые и средние предприятия, должны иметь удобные и эффективные инструменты в своем распоряжении, когда им наносится вред в результате растущего импорта или угрожает перспектива применения защитных мер.
«Если законопроекты будут приняты в действующей редакции, они усовершенствуют применение инструментов торговой защиты. Это позволит украинским производителям эффективнее защищаться от недобросовестного или возросшего импорта, тогда как иностранные производители и экспортеры наконец-то смогут играть по прозрачным и предсказуемым правилам», — прокомментировала вопрос Анжела Махинова, партнер ЮФ Sayenko Kharenko, еще на этапе разработки законодательной инициативы.
О том, как принятие данных законопроектов изменит правовое поле, читайте в статье «Открытое горе» на сайте газеты «Юридическая практика».
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