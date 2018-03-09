Сегодня 10 марта 2018 года, 00:23

Amnesty International требуют расследовать случаи нападений на маршах за права женщин в Украине

Правозащитники Amnesty International требуют безотлагательно расследовать случаи нападений на маршах за права женщин, прошедших 8 марта в столице и других городах.

Об этом сообщает пресс-служба «Amnesty International Украина».

«Мы чрезвычайно обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше — неспособностью полиции сразу нескольких городов гарантировать безопасность и правопорядок во время мирных собраний. Правоохранительные органы должны расследовать все сообщения о нападениях, установить личности правонарушителей и привлечь их к ответственности», — заявила директор организации Оксана Покальчук.

По данным Amnesty International Украина, в Киеве, по предварительным подсчетам, от нападений пострадали по меньшей мере пять человек. Двух женщин избили и облили зеленкой. Журналисту Богдану Новаку и еще одному участнику акции распылили в лицо перечный газ. У нескольких участников марша силой отобрали и растоптали плакаты.

В Ужгороде участниц феминистской акции за права женщин облили красной краской, одна из участниц получила химический ожог глаз.

Во Львове во время марша «Сестринство. Поддержка. Солидарность» неизвестные напали на участников, также пытаясь облить их краской. Патрульные задержали нескольких нападающих.

Также появились сообщения о других нападениях на участников публичной акции в Мариуполе.

«Мы часть глобального движения за права женщин, набирающего обороты, и никакие конвульсивные нападения радикально настроенных лиц не смогут остановить нас на пути к созданию безопасного мира взаимоуважения и равенства», — отметила г-жа Покальчук.

Amnesty International Украина требует провести безотлагательное, эффективное и беспристрастное расследование сообщений о нападениях, а также отчитаться о его результатах перед общественностью.