Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Аграрии рассказали, почему считают неприемлемыми механизмы дотирования животноводства

09 марта 2018 года Источник:УкрАгроКонсалт

Абсолютное большинство производителей молока выступает против нынешних механизмов государственной поддержки отрасли животноводства в связи с «ручным» распределением бюджетных средств через специальные региональные комиссии. Об этом сообщается на сайте «УкрАгроКонсалт».

Такие результаты показало голосование, проведенное среди участников XI молочного конгресса, к которому присоединились 1200 представителей отрасли, в их числе 760 производителей из 280 ведущих молочных ферм Украины.

«Сегодня в этом зале находится более половины представителей отечественного молочного рынка со всех уголков нашей страны. Поэтому выборка репрезентативна. А результаты проведенного голосования дают понимание того, как аграрии оценивают результаты работы Министерства аграрной политики и утвержденный правительством порядок распределения дотаций», — сообщил председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.

Так, по результатам голосования, 93,2% производителей молока высказались против утвержденных КМУ порядков распределения господдержки АПК на 2018 год. Зато, по мнению 74,03% молочников, идеальной программой государственной помощи могла бы стать выплата дотации на 1 грн реализованной дотационной продукции. Около 14,3% производителей предпочитают выплату дотации на 1 га, занятый под выращивание дотационных культур.

Между тем 97,44% производителей отметили, что предпочитают автоматическую выплату дотаций, объем которых пропорционален выручке (речь о так называемой квазиакумуляции НДС), но с рядом доработок, которые были предложены Всеукраинским аграрным советом в середине прошлого года. Лишь 2,6% участников конгресса высказались в поддержку других видов государственной поддержки, распределение которых осуществляется через региональные комиссии.

Кроме того, около половины участников конгресса отметили, что в этом году программы государственной поддержки животноводства неэффективны.

По данным заместителя председателя ВАС Михаила Соколова, в текущем году правительство направило на поддержку аграрной отрасли 6,3 млрд грн против 5,5 млрд грн в 2017 году. В частности, КМУ направил на государственную поддержку отрасли животноводства 4 млрд грн. Однако, по мнению эксперта, несмотря на то, что общая сумма государственной помощи в 2018 году выросла по сравнению с предыдущим, сельхозпроизводители фактически не увидят этих дотаций, поскольку утвержденный механизм господдержки «будет способствовать обогащению отдельных олигархических компаний».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (1054) от 06/03/18 Свежий номер

Аграрное право

№ 10 (1054)
Государство и юристы

Па часовой стрелки

КСУ: итоги года

Из уст в устав

Судебная практика

ОКУ за ОКУ

Тема номера:

Осторожно: газ

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом