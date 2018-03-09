Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

Аграрии рассказали, почему считают неприемлемыми механизмы дотирования животноводства

Абсолютное большинство производителей молока выступает против нынешних механизмов государственной поддержки отрасли животноводства в связи с «ручным» распределением бюджетных средств через специальные региональные комиссии. Об этом сообщается на сайте «УкрАгроКонсалт».

Такие результаты показало голосование, проведенное среди участников XI молочного конгресса, к которому присоединились 1200 представителей отрасли, в их числе 760 производителей из 280 ведущих молочных ферм Украины.

«Сегодня в этом зале находится более половины представителей отечественного молочного рынка со всех уголков нашей страны. Поэтому выборка репрезентативна. А результаты проведенного голосования дают понимание того, как аграрии оценивают результаты работы Министерства аграрной политики и утвержденный правительством порядок распределения дотаций», — сообщил председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.

Так, по результатам голосования, 93,2% производителей молока высказались против утвержденных КМУ порядков распределения господдержки АПК на 2018 год. Зато, по мнению 74,03% молочников, идеальной программой государственной помощи могла бы стать выплата дотации на 1 грн реализованной дотационной продукции. Около 14,3% производителей предпочитают выплату дотации на 1 га, занятый под выращивание дотационных культур.

Между тем 97,44% производителей отметили, что предпочитают автоматическую выплату дотаций, объем которых пропорционален выручке (речь о так называемой квазиакумуляции НДС), но с рядом доработок, которые были предложены Всеукраинским аграрным советом в середине прошлого года. Лишь 2,6% участников конгресса высказались в поддержку других видов государственной поддержки, распределение которых осуществляется через региональные комиссии.

Кроме того, около половины участников конгресса отметили, что в этом году программы государственной поддержки животноводства неэффективны.

По данным заместителя председателя ВАС Михаила Соколова, в текущем году правительство направило на поддержку аграрной отрасли 6,3 млрд грн против 5,5 млрд грн в 2017 году. В частности, КМУ направил на государственную поддержку отрасли животноводства 4 млрд грн. Однако, по мнению эксперта, несмотря на то, что общая сумма государственной помощи в 2018 году выросла по сравнению с предыдущим, сельхозпроизводители фактически не увидят этих дотаций, поскольку утвержденный механизм господдержки «будет способствовать обогащению отдельных олигархических компаний».