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Сегодня 10 марта 2018 года, 00:21

Минздрав презентовал проект порядка оказания первичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении порядка оказания первичной медицинской помощи». С документом ознакомились представители издания «УП. Життя».

Первую медпомощь оказывают любые учреждения здравоохранения, в том числе коммунальные некоммерческие предприятия и физлица-предприниматели, которые имеют лицензию на медицинскую практику.

Соотношение врачей и пациентов должно быть следующим:

- один семейный врач — 1800 человек;

- один врач-терапевт — 2000 пациентов;

- один врач-педиатр — 900 человек.

Врач должен наблюдать за состоянием здоровья, проводить диагностику и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических состояний (беременности).

Врач «первички» должен сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями, включая комплекс диагностических и лечебных вмешательств, предусмотренных отраслевыми стандартами.

При остром расстройстве физического или психического здоровья врач должен помочь, если не требуется экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи, и направить пациента в соответствующее для оказания такой помощи.

Если врач, оказывающий первую медпомощь, отсутствует или в отпуске, он должен обеспечить пациенту доступность медуслуг, привлекая другого врача.

Первая медпомощь предоставляется во время личного приема пациента по месту, где принимает врач.

Впрочем, врач может согласиться поехать или пойти к пациенту домой или по другому адресу.

Врач, который оказывает первую медпомощь, имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, если тот не выполняет медицинских предписаний или правил внутреннего распорядка учреждения здравоохранения при условии, что это не будет угрожать жизни больного и здоровью населения.

Ознакомиться с текстом проекта можно по ссылке.