Сегодня 10 марта 2018 года, 00:22

Владимир Гройсман проинформировал о ходе работы по взысканию штрафа с «Газпрома»

Исполнительное производство ведет Департамент ГИС Минюста на основании решения суда о взыскании с «Газпрома» 171,931 млрд грн

Кабинет Министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста «Газпрома». Об этом заявил премьер министр Украины Владимир Гройсман, дав соответствующее поручение Министерству юстиции Украины.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. «Газпром» обязан выполнить вердикт Стокгольмского арбитража, требования антимонопольного органа Украины и решения украинских судов», — отметил глава правительства.

Он напомнил, что подача пакета исков НАК «Нафтогаз Украины» против «Газпрома» в арбитраж 2014 года обусловила также целый ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины о нарушении монопольного законодательства. Так, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн. Через год из-за пени сумма удвоилась. «Газпром» пытался оспорить решение АМКУ, однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины. Именно поэтому осуществляется описание и арест украинских активов «Газпрома».

Исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с ПАО «Газпром» в доход общего фонда государственного бюджета Украины 171,931 млрд грн.

По этому делу начались описание и арест активов, принадлежащих «Газпрому» в Украине.

В этот перечень попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ПАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит». К оценке стоимости ценных бумаг привлекли компанию «Украинская экспертная группа», которая оценила стоимость акций АО «Газтранзит» в 630,747 млн грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.

Владимир Гройсман отметил: «В данной ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» исполнять все свои обязательства. За неисполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность», — добавил глава правительства.