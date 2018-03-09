Кабинет Министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста «Газпрома». Об этом заявил премьер министр Украины Владимир Гройсман, дав соответствующее поручение Министерству юстиции Украины.
«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. «Газпром» обязан выполнить вердикт Стокгольмского арбитража, требования антимонопольного органа Украины и решения украинских судов», — отметил глава правительства.
Он напомнил, что подача пакета исков НАК «Нафтогаз Украины» против «Газпрома» в арбитраж 2014 года обусловила также целый ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины о нарушении монопольного законодательства. Так, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн. Через год из-за пени сумма удвоилась. «Газпром» пытался оспорить решение АМКУ, однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины. Именно поэтому осуществляется описание и арест украинских активов «Газпрома».
Исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с ПАО «Газпром» в доход общего фонда государственного бюджета Украины 171,931 млрд грн.
По этому делу начались описание и арест активов, принадлежащих «Газпрому» в Украине.
В этот перечень попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ПАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит». К оценке стоимости ценных бумаг привлекли компанию «Украинская экспертная группа», которая оценила стоимость акций АО «Газтранзит» в 630,747 млн грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.
Владимир Гройсман отметил: «В данной ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» исполнять все свои обязательства. За неисполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность», — добавил глава правительства.
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